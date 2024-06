Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier bei Bundeswettbewerb Fremdsprachen erfolgreich

TRIER. Sprachenlernen bedeutet nicht nur Wörter und Sätze zusammenzubasteln, Speisekarten zu übersetzen oder Schilder lesen zu können – das kann KI auch. Vielmehr geht es doch darum, in die Kultur der Menschen einzutauchen, den eigenen Horizont zu erweitern und das Lebensgefühl und -verständnis anderer Kulturen wirklich kennen- und schätzen zu lernen.

Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen SOLO beinhaltet unterschiedlichste Aufgaben, so z.B. Grammatik- und Sprachverständnis, Landeskunde oder Hör- und Leseverstehen. Dieses Jahr haben wieder viele Schülerinnen und Schüler des AVG im SOLO Wettbewerb Englisch herausragende Leistungen gezeigt und auf Landesebene – also im Vergleich mit allen Schulen in Rheinland-Pfalz – gewonnen:

3. Landespreis: Aarnav Jain, 8b

2. Landespreis: Pablo de Vasconcelos, 8b; Maximilian Polster, 8c, Lara Haghour, 8e, Sophia

Ludwig, 9e, Thuy Diep Nguyen, 10c, Susanne Marbach, 10e

1. Landespreise gehen an: Kim Peifer, 10d; Thuy Duong Nguyen, 9e und Lena Schindler, 10c.

Hier gab es absolute Spitzenleistungen: als Zweitbeste in Rheinland-Pfalz erhält Thuy Duong zusätzlich zum 1. Landespreis den Preis des Philologenverbandes.

Das AVG stellt auch die beste Teilnehmerin in Rheinland-Pfalz: Lena Schindler hat sich einen 1. Landespreis erarbeitet und erhält als Beste in Rheinland-Pfalz zusätzlich den Preis des Landtagspräsidenten und den Preis der Atlantischen Akademie, Kaiserslautern. (Quelle: Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier)