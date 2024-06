RLP: 22-Jährige missachtet Vorfahrt – Vier Verletzte ins Krankenhaus

LUDWIGSHAFEN-OGGERSHEIM. Am gestrigen Sonntagabend missachtete die 22-jährige Fahrerin eines Audi gegen 22.30 Uhr an der Kreuzung Dürkheimer Straße / Altstadtplatz die Vorfahrt eines 24-jährigen Huyndai-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß beider PKWs kam. Die vier Insassen des Audi wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Fahrer des Huyndai blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden dürfte sich auf circa 20.000 Euro belaufen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)