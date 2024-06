Ukraine-Krieg und Inflation: Was kosten Immobilien in Rheinland-Pfalz?

MAINZ. Der Immobilienverband Deutschland (IVD) wird am heutigen Donnerstag in Mainz einen Überblick über die Preisentwicklung von Wohneigentum in Rheinland-Pfalz geben.

Die Experten des Verbands wollen auch über die Situation in den unterschiedlichen Regionen berichten. Im vergangenen Jahr hatte der Immobilienverband mitgeteilt, dass sich die Kaufpreise im Land wieder weitgehend stabilisiert hätten. Zuvor hatten unter anderem der Ukraine-Krieg und die anziehende Inflation eine spürbare Delle auf dem Immobilienmarkt ausgelöst. (Quelle: dpa)