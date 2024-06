Mann mit Axt eskaliert: Polizei nimmt bewaffneten Autoaufbrecher fest

SAARBRÜCKEN. Wie die Polizei Saarbrücken am Mittwochabend mitteilt, meldeten mehrere Personen in Saarbrücken gegen 16.00 Uhr einen augenscheinlich psychisch auffälligen Mann, der mit einer Axt in der Hand über die Fußgängerbrücke unterhalb der Schlossmauer in Saarbrücken laufe.

Die Polizei nahm den Mann innerhalb kürzester Zeit fest. Wie Folgeermittlungen ergaben, konnte er in Zusammenhang mit dem Diebstahl aus mehreren Autos am heutigen Tag sowie in den letzten Wochen im Stadtgebiet Saarbrücken gebracht werden.

Auf seinem heutigen Beutezug durch ein Wohngebiet in Alt-Saarbrücken bedrohte er Zeugen mit einer zuvor gestohlenen Axt und lieferte sich auch eine Schlägerei.

Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Der Festgenommene, ein 27-Jähriger aus Saarbrücken, zeigte sich psychisch auffällig und wird am morgigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.