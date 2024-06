Region: Jugendliche demolieren Schutzhütte in den Weinbergen

BULLAY. Am 12.6.2024, um 18.54 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Zell von einem aufmerksamen Zeugen darüber informiert, dass mehrere Jugendliche eine Schutzhütte in den Weinbergen demoliert haben. Die Hütte befindet sich direkt am Zufahrtsweg zu Onkel-Toms-Hütte.

Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Glasscheibe vermutlich durch Flaschenwurf zerstört wurde und zahlreiche Weinflaschen auf dem Boden zerbrochen wurden. Zudem wurden die Wände angemalt und die Dachrinne beschädigt.

Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben zu den jugendlichen Tatverdächtigen und ihren mitgeführten Rollern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell unter [email protected] oder unter der Rufnummer 06542-98670 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)