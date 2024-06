EM: Keine Anmeldung auf großen Trierer Plätzen – Warum „Public-Viewing“ seinen Reiz verloren hat

TRIER. Public Viewing, das gemeinschaftliche Schauen von Sportveranstaltungen auf großen Leinwänden auf öffentlichen Plätzen oder in Bars, war lange Zeit ein beliebtes Event. Vor allem während Fußball-Welt- und Europameisterschaften zog es Tausende von Fans in Deutschland in seinen Bann. Doch in den letzten Jahren hat die Begeisterung hierzu merklich nachgelassen – Public Viewing macht vielen Menschen einfach keinen Spaß mehr. Warum das so ist, welche störenden Nachteile es gibt und wie die aktuelle Situation zur Europameisterschaft 2024 in der Stadt Trier ist.

Public Viewing, wie es in Deutschland vor allem durch das „Sommermärchen“ bei der Fußball-Heim-WM 2006 populär geworden ist, erfreut sich immer weniger Beliebtheit. Viele Menschen meiden diese Veranstaltungen und ziehen es vor, die Spiele im kleinen Rahmen zu schauen. „Gemütlich in kleiner Runde gefällt mir am besten. Wir haben die letzten Turniere schon so verfolgt – wetterunabhängig, das heimische Übertragungsbild ist besser und man spart sich auch noch die teueren Getränkepreise„, schreibt uns beispielsweise Leser Markus aus dem Trierer Osten.

So wie Markus meiden mittlerweile viele die entsprechenden Veranstaltungen – häufig genannte Nachteile eines Public-Viewing sind weiter:

Fehlender Komfort

Bei beliebten Spielen sind die Veranstaltungsorte oft bis zum Bersten voll, was bedeutet, dass man eng gedrängt steht oder sitzt. Der Komfort bleibt dabei auf der Strecke – Lange Wartezeiten inklusive!

Wetterabhängigkeit

Public Viewing findet in der Regel im Freien statt und ist somit stark vom Wetter abhängig. Regen, Kälte oder extreme Hitze können das Erlebnis schnell verderben. Selbst bei gutem Wetter kann die Sonneneinstrahlung auf Dauer unangenehm werden.

Hohe Kosten

Teure Getränke und Snacks summieren sich schnell. Für Familien oder Gruppen von Freunden kann ein Besuch beim Public Viewing zu einer kostspieligen Angelegenheit werden. Der Preis steht dabei oft in keinem Verhältnis zum gebotenen Komfort.