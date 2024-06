KÜRENZ, MARIAHOF, BIEWER: Das sind die Gewinner

TRIER. Bei der Auszählung der Zahlen in den Trierer Wahllokallen gibt es bei den Kommunalwahlen der Ortsvorsteher schon einige klare Ergebnisse:

22.58 Uhr: Wollscheid neuer Ortsvorsteher in Mariahof

Bei der Ortsvorsteherwahl in Mariahof setzt sich der CDU-Kandidat Thorsten Wollscheid mit 61,8 Prozent der Stimmen gegen die Grüne Marion Barzen (38,2 Prozent) durch.

22.50 Uhr: Garanian siegt in Kürenz

Erfolg für Hasmik Garanian: Die SPD-Kandidatin setzt sich mit 2588 Stimmen gegen Marc-Bernhard Gleißner (Die Linke/892 Stimmen) durch und wird neue Ortsvorsteherin in Kürenz.

22.45 Uhr: Schuster wird Ortsvorsteher von Biewer

Christian Schuster (CDU) ist als einziger Kandidat bei der Ortsvorsteherwahl in Biewer angetreten. Er kommt auf 77,4 Prozent Ja-Stimmen (625) und wird somit neuer Ortsvorsteher.

22.38 Uhr: Stichwahl in Trier-Nord

Der Erstplatzierte und aktuelle Ortsvorsteher Dirk Löwe (B90/Die Grünen) von Trier-Nord erhält 39,8 Prozent der Stimmen (2.127). Er tritt am 23. Juni in einer Stichwahl gegen den Zweitplatzierten Michael Molitor (CDU) an (27,3 Prozent, 1.459 Stimmen).