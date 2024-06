Dauner Feuerwehrkräfte meistern Ausbildungslager am Üdersdorfer Stausee

ÜDERSDORF. Für die Feuerwehrkräfte der Verbandsgemeinde Daun fand vom 24. bis 26. Mai 2024 das diesjährige Feuerwehrausbildungslager am Stausee Üdersdorf statt. Insgesamt 78 Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten erfolgreich ihre Grundausbildung zum/zur Truppmann/-frau bzw. ihre Ausbildung zum/zur Truppführer/-in. Neben der Wehrleitung sorgten 54 Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Helferinnen und Helfer für einen reibungslosen Ablauf.

Der Stausee in Üdersdorf bot optimale Bedingungen, um die Übungen im Freien so realistisch und praxisnah wie möglich zu gestalten. Während des Ausbildungswochenendes durchliefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Stationen, an denen sie in unterschiedlichen Themenschwerpunkten praktisches Wissen und erforderliche Fähigkeiten erwarben. Dies umfasste Inhalte zu Löscheinsätzen, zu Knoten und Stichen, zum Retten aus Tiefen, zu unterschiedlichen Möglichkeiten der patientengerechten Rettung, der technischen Unfallhilfe oder aber zu Gefahrstoffen. Weiter wurden Inhalte zu Löschgeräten, dem Bewegen von Lasten, zur richtigen Beleuchtung und zum Umgang mit Elektrogeräten sowie zu tragbaren Leitern vermittelt. Demonstrationsbrände, wie zum Beispiel ein Fettbrand, wurden erfolgreich in Übungen bekämpft.

„Ich freue mich, dass unser Ausbildungslager auch in diesem Jahr wieder erfolgreich verlaufen ist und alle Teilnehmenden ihre Ausbildung gemeistert haben. Ein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, die zum Gelingen des Wochenendes beigetragen haben. Besonders danke ich der Feuerwehr Mehren, die kurzfristig für das Technische Hilfswerk (THW) eingesprungen ist, das aufgrund von Unwetterereignissen im Saarland tätig war“, erklärte Wehrleiter Thomas Simonis, der das Wochenende gemeinsam mit den stellvertretenden Wehrleitern Frank Stolz, Martin Zinic und Martin Saxler federführend organisiert hat.

Von den insgesamt 78 Teilnehmerinnen und Teilnehmern meisterten 54 Personen die Grundausbildung zum/zur Truppmann/-frau und legten damit den Grundstein für ihre weitere feuerwehrtechnische Ausbildung. Die weiteren 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestanden erfolgreich die Ausbildung zum/zur Truppführer/-in und erlangten somit die Befähigung zum Führen eines Trupps im Auftrag innerhalb einer Gruppe oder Staffel.

Der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Wolfgang Rechs gratulierte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren bestandenen Prüfungen und überreichte die Ausbildungsbescheinigungen. Bürgermeister Thomas Scheppe verpflichtete die Truppmänner und –frauen durch Handschlag und gratulierte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam mit der Wehrleitung zum Ausbildungserfolg.

„Die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften ist von entscheidender Bedeutung für die Zukunft unserer Feuerwehren. Daher freue ich mich, dass wir in diesem Jahr 54 Personen zum aktiven Feuerwehrdienst verpflichten können und weiteren 24 Personen zum Abschluss ihrer ersten Führungsausbildung im Bereich der Feuerwehr gratulieren dürfen“, so Scheppe. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Daun)