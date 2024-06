Auto stößt mit Streifenwagen zusammen: 22-jährige Fahrerin schwer verletzt

NEUNKIRCHEN. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Streifenwagen der Polizei in Neunkirchen (Landkreis Neunkirchen) sind vier Menschen verletzt worden – darunter eine Frau schwer.

Eine 22-Jährige missachtete am Donnerstagabend beim Abbiegen auf eine Hauptstraße mit ihrem Wagen die Vorfahrt des herannahenden Polizeiautos, wie die Polizei mitteilte. Die 22-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Auch die drei Beamten in dem Einsatzfahrzeug wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aus Gründen der Neutralität übernahm die Polizeiinspektion Homburg die Ermittlungen. (Quelle: dpa)