Geldkassette aus Hauptmarkt-Toilette geklaut: 38-Jähriger in Trier vor Gericht

TRIER. Am 13.6.2024 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen eines Diebstahls in den Toiletten am Trierer Hauptmarkt.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 38-jährigen Angeklagten aus Kusel zur Last, am Morgen des 23.7.2023 mit einem unbekannten Mittäter die Geldkassette aus der Toilette am Hauptmarkt in Trier entwendet zu haben, indem sie zunächst gegen die mit Schrauben am Tisch befestigte Geldkassette traten, bis diese sich vom Tisch löste und diese dann mitgenommen zu haben. In der Geldkassette sollen sich ungefähr 10,00 Euro befunden haben. Der Sachschaden soll sich ebenfalls auf rund 10,00 Euro belaufen. (Quelle: Amtsgericht Trier)