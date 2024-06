Trier: Einbruch bei Motorradhändler in Euren – Zwei Maschinen geklaut

TRIER. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, meldete ein Wachsdienst am gestrigen Dienstagabend gegen 23.45 Uhr einen Einbuchsalarm bei der Firma Topspeed in der Niederkircherstraße in Trier-Euren.

Das Gebäude wurde umstellt und von Einsatzkräften durchsucht, doch die bisher unbekannten Täter waren bereits geflohen.

Die Täter hatten eine Fensterscheibe des Gebäudes eingeschlagen und zwei Motorräder in insgesamt mittlerem fünfstelligen Wert gestohlen.

Bei den gestohlenen Motorrädern handelt es sich um eine rote Ducati Panigale V4 und eine orangene KTM 450 EXC-F.

Bei Eintreffen der Beamten stand zudem ein weißer Fiat Transporter mit französischem Kennzeichen vor dem Eingang der Firma Topspeed. Dieser Transporter war offenbar kurz zuvor bei einem naheliegenden KFZ-Handel gestohlen worden – möglicherweise von den unbekannten Motorrad-Dieben. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter auch ein zweites Fahrzeug dabeihatten, das sie für den Transport der gestohlenen Motorräder nutzten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.