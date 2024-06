++ Aktuell: Wieder bleiben Busse stehen – Erneuter Streik im privaten Busgewerbe ++

MAINZ. Am frühen Mittwochmorgen hat ein weiterer Streik der Fahrer im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz begonnen. Betroffen sei zunächst vor allem der Norden des Landes und dort die DB Regio Mitte, die Koblenzer Verkehrsbetriebe sowie das Busunternehmen Zickenheiner mit Sitz in Koblenz, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft Verdi.

Noch könne nicht gesagt werden, ob die Arbeitsniederlegungen im Verlauf des Tages ausgeweitet werden. Angesetzt sei der Ausstand bis zum Mittwochabend. Dann werde geschaut, wie es weitergehe.

Der Konflikt zwischen Verdi und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz schwelt schon seit Monaten. Nachdem kürzlich die Verhandlungen erneut ins Stocken geraten waren, hatte Verdi angekündigt, Streiks ab sofort tageweise und unangekündigt auch aus dem laufenden Fahrbetrieb heraus durchzuführen.