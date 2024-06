Bewusstsein zur Mülltrennung schärfen – A.R.T. beteiligt sich an bundesweiter Aktion – tolle Angebote

TRIER. Jeder weiß wie wichtig es ist, unseren Planeten zu schützen und für zukünftige Generationen zu erhalten. Eine der einfachsten undeffektivsten Möglichkeiten, dazu beizutragen, ist die korrekte Mülltrennung. Daher findet vom 3. bis 16. Juni 2024 die bundesweite Aktion „Deutschland trennt: Du auch?“ statt, ausgerufen von der Initiative „Mülltrennung wirkt“. Auch der A.R.T. beteiligt sich mit zahlreichen Aktionen an der Kampagne.

Ziel dieser beiden Wochen ist es, das Bewusstsein für die korrekte Mülltrennung zu schärfen und die positiven Auswirkungen für

Umwelt und Klima zu vermitteln. Der Zweckverband A.R.T. bietet aus diesem Anlass in seinem Verbandsgebiet mehrere Möglichkeiten zur Begegnung mit der Kreislaufwirtschaft an.

Aktionen vor Ort

Nach ersten Einsätzen in Trier und Saarburg diese Woche ist das Team des A.R.T. an folgenden Orten in der kommenden Woche anzutreffen und freut sich auf zahlreiche Besucher und spannende Gespräche:

Dienstag, 11. Juni:

vormittags im EVZ Sehlem

nachmittags im EVZ Rittersdorf

Mittwoch, 12. Juni:

auf dem Wochenmarkt in Morbach

Freitag, 14. Juni:

auf dem Krammarkt in Bitburg (Bedaplatz)

Sonntag, 16. Juni: bei Daun spielt in der Leopoldstraße in Daun

Angebote für KiTas und Schulen

Auf www.art-trier.de gibt es für alle Altersklassen passende pädagogische Materialen rund um das Thema Mülltrennung. Die

Module und Leitfäden zur Nutzung der Bausteine können auf der Webseite kostenlos heruntergeladen und im Unterricht bzw. in den

KiTa-Gruppen eingesetzt werden.