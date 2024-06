„Buntes Fest mit bundesweiter Strahlkraft“: Saarland richtet 2025 Einheitsfest aus

SAARBRÜCKEN. Das Saarland wird 2025 die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ausrichten. Das große Einheitsfest am 3. Oktober in Saarbrücken sei der Höhepunkt der einjährigen Bundesratspräsidentschaft, die das Saarland im November 2024 übernehmen werde.

Dies teilten die Staatskanzlei des Saarlandes und die Stadt Saarbrücken am Dienstag mit. In dem Zeitraum habe Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) den Vorsitz im Bundesrat inne.

Der Tag der Deutschen Einheit im Saarland solle «zu einem bunten Fest mit bundesweiter Strahlkraft» werden. Teil der Feierlichkeiten seien ein ökumenischer Gottesdienst in der Ludwigskirche und der offizielle Festakt in der Congresshalle, hieß es in der Mitteilung. Im Zentrum stehe das Bürgerfest in der Landeshauptstadt Saarbrücken, zu dem mehrere 100.000 Besucher erwartet würden. Am Dienstag vereinbarten Land und Stadt die Zusammenarbeit für die Feierlichkeiten. (Quelle: dpa)