Soforthilfen für Betroffene des Pfingst-Hochwassers in Rheinland-Pfalz

MAINZ.Rund zwei Wochen nach dem Hochwasser an Pfingsten in Teilen von Rheinland-Pfalz hat das Kabinett in Mainz Soforthilfen für betroffene Privathaushalte beschlossen.

Unterstützt würden Privatpersonen in den Landkreisen Südwestpfalz, im Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie in den Kreisen Trier-Saarburg, Germersheim und Bad Kreuznach sowie den in kreisfreien Städten Trier und Zweibrücken, teilte das Innenministerium in Mainz am Dienstag mit.

Soforthilfe könne maximal in Höhe von 1500 Euro pro Haushalt und bis zu 500 Euro für jede weitere Person im Haushalt gewährt werden, erklärte das Ministerium. Gedeckelt sei die Hilfe bei 3000 Euro.

Die Landesregierung stelle das Geld den Kreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung, die es dann an die Bürgerinnen und Bürger weiterreichten. Innenminister Michael Ebling (SPD) sagte, die Unwetter an Pfingsten hätten viele Menschen von jetzt auf gleich in eine Situation gebracht, in der eine finanzielle Unterstützung die dringendsten Ausgaben etwa für Übernachtungsmöglichkeiten, Kleidung oder Verpflegung abmildern könne.

Infos/Anträge für die Soforthilfen:

https://add.rlp.de/themen/foerderprogramm/foerderungen-im-brand-und-katastrophenschutz/gewaehrung-staatlicher-finanzhilfen-elementarschaeden#c30671