Völlig betrunkener PKW-Fahrer beschädigt Verkehrsinsel und haut ab

PLAIDT. Am 1.6.2024, melden Zeugen gegen 17.07 Uhr einen weißen PKW der in der Hummerichstraße in Plaidt eine Verkehrsinsel beschädigte und anschließend flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der PKW zwischen Andernach-Miesenheim und Plaidt angetroffen werden.

Der vermutliche Grund der Flucht konnte bei dem 60-jährigen Fahrer aus Andernach gerochen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,75 Promille. Nach der Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheins wurde der Beschuldigte entlassen. Hier hatte die Polizei den richtigen Riecher! (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)