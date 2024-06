Unglücksfall: Frau nach Sturz in Tablettwagen eingeklemmt

Eine Frau stürzt in einem Altenpflegeheim und kann nur mittels hydraulischem Schneidegerät aus einem Tablettwagen befreit werden.

LUDWIGSHAFEN. Bei einem Sturz in einem Altenpflegeheim in Ludwigshafen am Rhein ist eine Frau verletzt worden.

Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, mussten die Beamten die ältere Dame aus einem Tablettwagen für Speisetabletts befreien.

Den Einsatzkräften zufolge ist die Frau rückwärts in den Wagen gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Mittels Handwerkszeug und hydraulischem Schneidegerät konnte die Feuerwehr sie befreien.

Die Frau wurde von Rettungskräften erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.