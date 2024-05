Trier: Mann aus der Vulkaneifel vor Gericht – Eigenes Kind missbraucht und gefilmt ?

TRIER. Im Juni muss sich ein 50-Jähriger Mann aus der Vulkaneifel unter anderem wegen schwerem sexuellem Missbrauch eines Kindes vor Gericht verantworten. Der bereits zuvor strafrechtlich in Erscheinung getretene Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 50-jährigen Angeklagten zur Last in dem Zeitraum vom 02.06.2013 bis zum 16.02.2024 im Landkreis Vulkaneifel sexuelle Handlungen an einer Person unter achtzehn Jahren, die sein leiblicher Abkömmling ist, vorgenommen und an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen lassen zu haben und jeweils tateinheitlich hierzu einen jugendpornographischen Inhalt, der ein tatsächliches Geschehen wiedergibt, hergestellt zu haben.

Der Angeklagte ist strafrechtlich in Erscheinung getreten und befindet sich in Untersuchungshaft.