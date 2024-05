Kreis Trier-Saarburg: Neuer Rekord beim Stadtradeln – 70.000 Kilometer zurückgelegt

TRIER/SAARBURG. Auch in diesem Jahr hat sich der Landkreis Trier-Saarburg an der internationalen Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ beteiligt. Vom 1. bis 21. Mai konnten Bürgerinnen und Bürger Fahrradkilometer sammeln. Es gab auch neue Rekorde: In diesem Jahr haben sich 33 Teams angemeldet. Außerdem wurde mit insgesamt 404 aktiven Radelnden zum ersten Mal überhaupt die 400-Marke geknackt. Zusammengekommen sind dabei über 71.000 Kilometer.

Erfolgreichstes Team im Kreis ist das Kreiskrankenhaus Saarburg, das sich ein enges Rennen mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Schweich und Volvo Construction Equipment aus Konz geliefert hat. Im Ergebnis hat das Team aus Saarburg über 11.000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt.

Mit der Aktion sollen Menschen motiviert werden, alltägliche Wege mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto zurückzulegen. Ziel ist, neben dem Klimaschutz, die Förderung des Radverkehrs in der Region und nicht zuletzt auch die Ermunterung, etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

In diesem Jahr sind Kreis und Stadt Trier erstmals im selben Zeitraum gestartet. Bei einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung am 1. Mai fiel der Startschuss für die Aktion. Paul Lippl und Mira Hansch vom Klimaschutzmanagement zeigen sich mit dem Ergebnis zufrieden. Beide hatten die Organisation in diesem Jahr übernommen. „Wir konnten wieder ein tolles Ergebnis erzielen und die neuen Rekorde machen uns natürlich stolz. Danke an alle Teilnehmenden für ihren sportlichen Einsatz!“, so die beiden.

Abschlussveranstaltung im Juni

Die offizielle Abschlussveranstaltung der Stadt Trier und des Kreises Trier-Saarburg soll am 15. Juni, ab 16 Uhr, im Palastgarten Trier auf der Wiese an der Kreisverwaltung stattfinden. Geplant ist ein „Fahrrad-Picknick“ mit Selbstversorgung. Dort werden die besten Radlerinnen und Radler sowie Teams mit Urkunden und Preisen geehrt. Zusätzlich verlost die Kreisverwaltung unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern weitere Preise. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)