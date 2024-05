Diebstahl von hochwertigen E-Fahrrädern – Nur ein Reifen blieb jeweils zurück!

MORBACH. Im Zeitraum von Dienstag, den 28.05.2024, 19:30 Uhr bis Mittwoch, den 29.05.2024, 05:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Morbach durch bislang unbekannte Täter zum Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern, welche in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt waren.

Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich um ein grau/schwarzes ,,Fully“ eOne-Sixty 500 des Herstellers Merida und um ein türkis/grünes ,,E-Fully“ Uproc 3 der Firma Flyer. Der Wert beider Räder beläuft sich zusammen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Zeugen, die im o.g. Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden erbeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.