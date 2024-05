Trier: Täter schlagen Seitenscheiben ein – Zwei Diebstähle aus Pkw

TRIER. Das Polizeipräsidium Trier meldet zwei Diebstähle aus Pkw, bei denen in beiden Fällen die Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen wurden. Die Diebstähle ereigneten sich in einer Tiefgarage in Trier-Feyen und ein weiterer in Trier-Kürenz.

In der Nacht von Sonntag, 26. Mai, auf Dienstag, 27. Mai, zerstörten unbekannte Täter zwischen 23 Uhr und 7 Uhr die Seitenscheibe eines Autos, das in der verschlossenen Tiefgarage eines Hauses in der Trierer Orli-Torgau-Straße (Trier-Feyen) geparkt war. Die Täter stahlen eine Handtasche und entkamen unerkannt.

Am Dienstagmorgen, 27. Mai, meldete eine Anwohnerin einen grauen Opel Agila mit zerstörter Beifahrerscheibe in der Trierer Güterstraße. Das Auto stand dort seit dem 1. Mai. Die unbekannten Täter, die sich durch die zerstörte Scheibe Zugang zum Fahrzeuginneren verschafft hatten, entwendeten einen E-Scooter von der Rückbank und entkamen unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.