Handbremse nicht angezogen: Pkw stürzt 40 Meter in die Tiefe

HOCHSTETTEN-DHAUN/KIRN. Wie die Polizei in Kirn mitteilt, kam es am heutigen Montag, 27.05.2024, gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug, das nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert wurde.

Vermutlich aufgrund nicht angezogener Handbremse machte sich ein zu diesem Zeitpunkt unbesetztes Fahrzeug selbstständig und rollte im weiteren Verlauf einen angrenzenden Steilhang herunter. In der Folge überschlug sich der Pkw mehrfac und stürzte etwa 30 – 40 Meter in die Tiefe, wo er letztendlich an einem Baum zum Stehen kam.

Der Pkw wurde durch den Unfall totalbeschädigt und durch eine verständigte Firma entsprechend geborgen.