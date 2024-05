Update: Verfassungsfeindliche Parolen in Kövenig – Verfahren wegen Volksverhetzung

KÖVENIG. Wie berichtet hat die Polizei Trier am gestrigen Samstagabend eine private Feier in Kövenig unter Einsatz starker Kräfte beendet (lokalo.de berichtete). Es gab Hinweise, dass auf der privaten Feier in einem in der Moselstraße Garten verbotenes Liedgut abgespielt wurde und verfassungsfeindliche Parolen gerufen wurden.

Die eingesetzten Kräfte kontrollierten etwa 20 Personen und durchsuchten aufgrund eines richterlichen Beschlusses das durch die Gruppe angemietete Wohnhaus. Die Polizei leitete dabei mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Ermittlungen dauern an. Die private Feier wurde durch die Polizei aufgelöst und die Personen haben anschließend die Heimreise angetreten. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)