Geldkassette aufgehebelt: Diebstahl in Wittlicher Supermarkt

WITTLICH. Am Samstag, dem 20. Januar, gegen 19.15 Uhr, betraten zwei Unbekannte die Aldi-Filiale in der Wittlicher Gottlieb-Daimler-Straße und begaben sich in Richtung der Auslage im Kassenbereich. Beide Personen betrachteten gemeinsam Waren in der Auslage, um die Sicht auf die zu diesem Zeitpunkt unbesetzte Kasse einzuschränken.

Währenddessen begab sich ein dritter unbekannter Tatverdächtiger zu dieser Kasse und hebelte die Geldkassette auf. Nachdem der Tatverdächtige, dem es gelang, Bargeld im unteren vierstelligen Bereich aus der Kasse zu entwenden, die Filiale in unbekannte Richtung verlassen hatte, verließen auch die beiden weiteren Personen das Geschäft.

Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

– männlich, kurze Haare

– Brillenträger

– helle Schuhe, blaue Jeans-Hose, dunkle Jacke

Tatverdächtiger 2:

– männlich, kurze Haare

– Brillenträger

– dunkle Schuhe mit heller Sohle, blaue Jeans-Hose, dunkle Jacke,

grauer Pullover

Tatverdächtiger 3:

– schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarzer

Kapuzenpullover

– schwarzer Brustbeutel

Die Kriminalpolizei Wittlich ermittelt und sucht nun mit Bildern der Videoüberwachungsanlage des Geschäftes nach Hinweisen zur Identität der Tatverdächtigen. Zeugen, die die abgebildeten Personen erkennen oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06571/9500-0 zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)