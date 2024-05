Welttag des Buches: Grundschüler in Treis-Karden freuen sich über Bücherkiste

TREIS-KARDEN. Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse der Konrad-Adenauer-Schule Treis-Karden freuten sich eine Bücherkiste und über das Welttagsbuch „Mission Roboter – Ein spannender Fall für die Glücksagentur“ von Anke Girod.

Rund um die Aktion Welttag des Buches 2024 besuchten Mike Berenz und Peter Mayer von der DHL Group die Konrad-Adenauer-Schule, genauer gesagt die 3. Klasse der Grundschule. Lehrerin Nicole Lengert bedankte sich recht herzlich für die Bücherkiste und das diesjährige Welttagsbuch „Mission Roboter – Ein spannender Fall für die Glücksagentur“ von Anke Girod. Peter Mayer hatte die Idee eine lokale Schule zu beschenken und fragte bei dem Postzusteller Mike Berenz nach, ob er denn bereit wäre, bei dieser Aktion mitzumachen. Natürlich wurde auch die Konrad-Adenauer-Schule befragt und so kam es, dass Schülerinnen und Schüler der Klasse 3 zu einem unverhofften Besuch der Deutschen Post in ihrer Schule kamen – ein tolles Erlebnis.

Die Drittklässler freuten sich über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit cbj Verlag, Deutsche Post DHL und Partnern herausgegebenen Comicroman „Mission Roboter – Ein spannender Fall für die Glücksagentur“ von Autorin Anke Girod und Illustrator Timo Grubing. Die übliche Abholung erfolgt per Klassenbesuch in zuvor ausgewählten lokalen Buchhandlungen. Hier stellte die Deutsche Post zu.

Ziel der Initiative ist es, Kinder jedes Jahr mit spannenden Geschichten, die ihre Interessen aufgreifen, für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Damit die Aktion auch in Klassen mit unterschiedlichen Leseniveaus gelingt, wurde eigens ein Comicroman entwickelt. Die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerinnen und -minister der Länder.

„Lese- und Sprachkompetenz zu fördern ist essenziell, denn sie sind der Schlüssel zu Bildung, Integration und gesellschaftlicher Teilhabe. Soziale Verantwortung zu übernehmen, indem wir diese Kompetenzen vermitteln, ist Teil unserer Unternehmenskultur, denn auch dadurch wollen wir Menschen verbinden und Leben verbessern. Durch unser Lesepaten-Programm mit der Stiftung Lesen helfen Kolleginnen und Kollegen bereits seit 2007 ehrenamtlich vor allem beim Spracherwerb im Kinder- und Jugendbereich, aber auch gezielt in Flüchtlingseinrichtungen“, sagt Konzernpersonalvorstand Thomas Ogilvie, der zugleich auch Vorstandsmitglied der Stiftung Lesen ist.

Das diesjährige Welttagsbuch wurde erneut nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip produziert. So können aus den recycelten Papierfasern neue Produkte entstehen, bis alle Bestandteile am Ende in den biologischen Kreislauf zurückfließen.

Die UNESCO-Generalkonferenz hat 1995 den 23. April zum „Welttag des Buches und des Urheberrechts“ ausgerufen. Das Datum geht auf eine Tradition in Katalonien zurück: Zum Namenstag des Schutzheiligen St. Georg werden dort Rosen und Bücher verschenkt. Der 23. April ist zugleich der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes. Der Welttag des Buches wird heute in über 100 Ländern gefeiert, in Deutschland seit 1996. Von Anfang an haben die Stiftung Lesen und ihre Partner den Welttag des Buches maßgeblich mitgestaltet. So gibt es z.B. seit 1997 die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“. (Quelle. DHL Group)