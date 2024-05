++ Lokale Unwettergefahr in der Region: Starkregen und Sturmböen möglich ++

OFFENBACH. In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland noch einmal ungemütlich. Am Donnerstag ist ab dem Mittag mit einzelnen Schauern und örtlichen Gewittern mit Starkregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Vor allem im Saarland und der Pfalz kann es zu Unwettern durch Starkregen kommen. Auch mit Sturmböen sei dann zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Hochlagen und 22 Grad am Rhein. In der Nacht zum Freitag erwarten die DWD-Meteorologen von Südosten aufziehenden Starkregen, es besteht lokale Unwettergefahr.

Am Freitag ist bei Maximaltemperaturen zwischen 16 und 19 Grad mit schauerartigem Regen zu rechnen. Örtliche Gewitter mit Starkregen sind weiterhin möglich. Auch unwetterartige Mengen sind dabei nicht ausgeschlossen. Ab dem Nachmittag lassen dann die Schauer und Gewitter nach und es lockert auf. Auch am Wochenende sind noch gebietsweise Schauer und Gewitter möglich. Am Samstag kann es auch noch einmal Starkregen geben. Der Sonntag wird dann größtenteils heiter. (Quelle: dpa)