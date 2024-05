Luxemburg: Kollision mit Baum am Straßenrand – PKW-Fahrerin schwerverletzt

MONDORF. Am gestrigen Mittwochabend, kurz vor 21.00 Uhr, verunfallte eine Autofahrerin in der route de Burmerange in Mondorf. Die Frau kam mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte am Straßenrand mit einem Baum.

Die Frau erlitt schwerere Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Zwecks Klärung der Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung. (Quelle: dpa)