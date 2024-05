Versicherungsschutz: Ebling befürwortet Elementarschaden-Pflichtversicherung

Die schweren Hochwasserschäden in Rheinland-Pfalz beleben die Debatte um mehr Versicherungsschutz für Häuser. Was sagt der Landesinnenminister dazu?

MAINZ. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) befürwortet eine Elementarschaden-Pflichtversicherung für Hauseigentümer. Angesichts der jüngsten verheerenden Hochwasserschäden in Teilen von Rheinland-Pfalz lebt die Diskussion um eine derartige Versicherung wieder auf.

Auch Rheinland-Pfalz will sich laut dem SWR bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in knapp vier Wochen dafür aussprechen. Im Fernseh-Interview mit der Sendung «SWR Aktuell Rheinland-Pfalz» sagte Minister Ebling: «Eine solche Pflichtversicherung für Elementar-Schadensereignisse wäre ein zusätzliches System vor dem Hintergrund, dass das, was der Klimawandel anrichtet, alle in Deutschland betreffen kann. Von jetzt auf gleich.» Er hoffe, dass dieser Vorschlag «auf Berliner Ebene» der Politik angenommen werde. (Quelle: dpa)