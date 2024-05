Biker bei Frontal-Crash mehrere Meter durch Luft geschleudert – schwerverletzt!

STADECKEN-ELSHEIM. Am Montagmittag kam es auf der Landstraße 428 zwischen Stadecken-Elsheim und Schwabenheim gegen 13.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Auto- und eines Motorradfahrers.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist ein 23-jähriger Mainzer mit seinem Motorrad die Landstraße von Stadcken-Elsheim in Richtung Schwabenheim gefahren, wohingegen ein 59-jähriger Rheinhesse aus einem Wirtschaftsweg nach rechts auf die Landstraße einfahren wollte. Möglicherweise aufgrund eines vorbeifahrenden Fahrzeuges war die Sicht des Autofahrers eingeschränkt, als dieser nach rechts in weitem Bogen abbog und hierbei auf die Gegenspur kam.

In der Folge kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, welcher hierbei mit der Motorhaube kollidierte und mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. Der Motorradfahrer wurde zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in der Folge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Da es vermutlich Zeugen des Unfallgeschehens gab, welche jedoch bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren, werden diese gebeten, sich an die Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 zu wenden. Hinweise können auch per E-Mail unter [email protected] an die Polizei übermittelt werden. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)