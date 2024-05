Stadt Trier weiter in Bereitschaft – Mobiler Hochwasserschutzdeich für Trier-Nord vorbereitet

TRIER. Der Deutsche Wetterdienst meldet für den heutigen Dienstag weitere Regenfälle, ab 14 Uhr bis in den Mittwoch hinein sind auch schwere Gewitter möglich. Die Stadt Trier bereitet sich daher auf weitere mögliche Überschwemmungen vor, wie es in einer Mitteilung am Dienstag heißt.

Unter anderem werden die Container mit dem mobilen Hochwasserschutzdeich für Trier-Nord bereits an Ort und Stelle verbracht, um den Schutzwall im Bedarfsfall schnell aufbauen zu können. Auch werden Pläne für möglicherweise notwendige Straßensperrungen aktualisiert.

Die Moselradwege sind nicht mehr überflutet, können jedoch wegen angeschwemmter Äste, Steine und Schlick noch nicht wieder freigegeben werden. Die Stadt bittet um Verständnis, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst ihre Kräfte auf die präventiven Hochwasserschutzmaßnahmen konzentrieren und daher die Moselradwege nicht sofort säubern und freigeben können.

(Quelle: Stadt Trier)