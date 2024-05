Lärmbelästigung am Piesporter Berg: Polizei führt große Motorrad-Kontrolle durch

PIESPORT. Am Pfingstmontag, dem 20.5.2024, führte die Polizeidirektion Wittlich unter Leitung der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine Motorradkontrolle auf der L50 bei Piesport durch. Unterstützt wurden sie hierbei von den Zentralen Verkehrsdiensten des Polizeipräsidiums Trier.

Hintergrund der Kontrolle waren immer wiederkehrende Beschwerden von Anwohnern wegen der Lärmbelästigung im Bereich des Piesporter Berges. Zahlreiche Zweiradfahrer nutzten das gute Wetter am Pfingstmontag für eine Ausfahrt, so dass die Einsatzkräfte über 60 Krafträder kontrollieren konnten. Im Ergebnis wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße und Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung festgestellt. Acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden vorgelegt und neun Verwarnungen ausgesprochen. Ebenso mussten einige Verkehrsteilnehmer dazu aufgefordert werden, bauliche Änderungen an den Zweirädern rückgängig zu machen. Die Kontrolle wurde von einem Team des SWR begleitet. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)