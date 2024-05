Wetterdienst warnt: Unwetterartige Gewitter und Starkregen in RLP und Saarland

SAARBRÜCKEN/ESSEN. Nach einem Pfingstwochenende voller Regen und Hochwasser ist für die Menschen im Saarland am Dienstag offenbar keine Entspannung in Sicht. Zwar blieben Unfälle und größere Polizeieinsätze im Zusammenhang mit dem Unwetter in der Nacht aus, wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Morgen sagte.

Doch die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen für Dienstag erneut vor Dauerregen vom Nordschwarzwald bis zur Eifel. Eine Tiefdruckzone bringt demnach von Süden her teils unwetterartige Gewitter und Starkregen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Vereinzelt sei sogar extrem heftiger Starkregen mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter möglich.

Am Pfingstwochenende kämpften vor allem Menschen im Saarland und im Südwesten von Rheinland-Pfalz gegen Hochwasser und Überschwemmungen. Enorme Regenmengen hatten dort für Überflutungen, Erdrutsche und vollgelaufene Straßen und Keller gesorgt. Im Saarland starb eine 67-jährige Frau, die von einem Rettungsfahrzeug erfasst wurde. Ansonsten kam nach bisherigen Erkenntnissen niemand ernsthaft zu Schaden. Laut Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) mussten die Einsatzkräfte im Saarland rund 4000 Mal ausrücken. (Quelle: dpa)