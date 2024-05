Trier: Stadtelternausschuss befragt Parteien zur Kommunalwahl

TRIER. Der Stadtelternausschuss Trier hat im Vorfeld der Kommunal- und Europawahl am 9.6.2024 die Parteien und Gruppierungen des Trierer Stadtrates zu wichtigen Themen der Kita-Landschaft befragt. Diese Wahl ist auch für junge Familien von großer Bedeutung; da es dabei um die Zukunft unserer Kitas und somit unserer Kinder geht.

„Wir sind beabsichtigt vor der kommenden Kommunalwahl mit den einzelnen Parteien/Gruppierungen ins Gespräch gegangen, um einerseits diese nochmals verstärkt auf einzelne Problematiken in diesem Bereich hinzuweisen und andererseits deren Haltung zur Zukunft unserer Kitas zu hören“, erklärt Jasmin Pohl Vorsitzende des Stadtelternausschuss Trier.

Um den Eltern und jungen Familien eine Entscheidungshilfe zu geben, hat der Stadtelternausschuss Trier zu den Themen Fachkräftemangel in der Kita, Vereinbarung von Beruf und Familie, Kita-Öffnungszeiten; Hort vs. Ganztagsschule, Ausstattung in Trierer Kitas und Elternmitwirkung einen Fragenkatalog zusammengestellt und allen im Stadtrat Trier sitzenden Parteien/Gruppierungen zugesandt. Mit den meisten Parteien/Gruppierungen gab es auch ein persönliches Gespräch.

Der Stadtelternausschuss Trier dankt diesen für die Kooperation und den regen Austausch. Veröffentlicht hat der Stadtelternausschuss alle Fragen und Antworten auf seiner Webseite: www-stea-trier.de (Quelle: Stadtelternausschuss Trier)