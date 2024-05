++ Aktuell: Unwettereinsatz in Trier-Ruwer dauert an – Häuser überschwemmt ++

TRIER. Wegen des unwetterartigen Dauerregens war die Trierer Feuerwehr am gestrigen Freitag mehr als 50 Mal im Einsatz. Im Laufe des Tages hielten zunächst vor allem die Bäche im Stadtgebiet die bis zu 300 Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren, Berufsfeuerwehr und Hilfsorganisationen in Atem.

In Olewig, Zewen, Euren, Kernscheid und Irsch traten Bäche über die Ufer und drohten in Keller und Häuser zu laufen. Der starke Regen führte auf der Kreisstraße 2 zwischen Zewen und Herresthal zu einem Erdrutsch, etliche Bäume stürzten im Stadtgebiet um. Bis in die frühen Morgenstunden des Samstags waren die meisten Einsätze beendet, es laufen noch Aufräumarbeiten.

Der Einsatzschwerpunkt der Trierer Feuerwehr verlagerte sich seit Freitagabend in den Trierer Ortsteil Ruwer. Weil sowohl die Ruwer als auch die Mosel Hochwasser führen und unwetterbedingt stark anstiegen, spitzte sich dort die Lage gegen Abend zu. Obwohl die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk (THW) versuchten, den betroffenen Bereich mit Sandsäcken zu schützen, überschwemmte kurz vor Mitternacht die Ruwer die ersten Häuser im Bereich der Rheinstraße an der Mündung der Ruwer in die Mosel. Aus Sicherheitssgründen wurde im betroffenen Bereich in der Nacht zu Samstag der Strom abgestellt.

Rund zwei Dutzend Häuser sind derzeit in diesem Bereich von der Überschwemmung betroffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner waren am Freitagnachmittag frühzeitig über die Lage informiert und vor der drohenden Gefahr gewarnt worden. Rund 40 Personen wurden in diesem Bereich von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, 25 Personen werden von der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Betreuung in der Grundschule Ruwer versorgt. Um den Nachschub an Sandsäcken decken zu können, baute die Trierer Feuerwehr eine Sandsackfüllanlage in Kenn auf, die bis in die frühen Morgenstunden des Samstags in Betrieb war. Die Ortsdurchfahrt Ruwer ist weiterhin gesperrt, Teile der Rheinstraße stehen unter Wasser. Der Einsatz dort dauert an. Derzeit sind in Ruwer rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und weiteren Hilfsorganisationen im Einsatz.

In Trier-Pfalzel bauten die Stadtwerke am Freitag den Hochwasserschutz auf. Für den Pegel Trier der Mosel prognostiziert die Hochwasserzentrale Rheinland Pfalz für Samstag Wasserstände bis 9,50 Meter. Wegen des Hochwassers sind Wege und Straßen am Moselufer im gesamten Stadtgebiet gesperrt. Die Stadt Trier bittet, die Absperrungen zu beachten und sich an Anweisungen der Einsatzkräfte zu halten.

Aktuelle Hochwasserinformationen finden sich unter: hochwasser.rlp.de. (Quelle: Stadt Trier)