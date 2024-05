++ Saar: Teilevakuierung in Schoden ist abgeschlossen – Altenheim Saarburg wird evakuiert ++

SAARBURG. Aufgrund der Hochwasserlage an der Saar wird das Seniorenheim in Saarburg evakuiert. Nach Informationen der Polizei, werden die Bewohnerinnen und Bewohner in umliegenden Krankenhäusern untergebracht. Die Pegel der Saar steigen immer noch an. In das Gebäude des Seniorenheims war zuvor Wasser eingedrungen.

Teilevakuierung in Schoden ist abegschlossen

Der Landkreis Trier-Saarburg hat die Evakuierung von rund 220 Menschen in tiefer gelegenen Ortsteilen in Schoden an der Saar erfolgreich abgeschlossen, dies berichtet der SWR. Die Menschen sind nun in einer Turnhalle in Beurig untergebracht.

Die Polizei ruft Betroffene auf, sich einer Aufforderung zur Evakuierung nicht zu widersetzen. Die Pegel steigen weiter an, warnt die Polizei. In überschwemmten Gebieten zu bleiben, könne lebensbedrohliche Folgen haben.