++ LANDKREIS ++ HOCHWASSER-UPDATE: Teilevakuierung in Schoden läuft ++

SCHODEN/AYL. Aufgrund des Dauerregens hat der Landkreis Trier-Saarburg die Evakuierung von rund 220 Personen in tiefer gelegenen Ortsteilen in Schoden an der Saar angeordnet.

Das teilte der das Führungs und Lagezentrum des Landkreises Trier-Saarburg am Abend mit. Die technische Einsatzleitung und der Verwaltungsstab organisieren die Evakuierung in eine Turnhalle in Beurig.

Da die Saar zur Zeit stark und schnell anstiegt, ist eine Überspülung des Uferdamms in Schoden zu befürchten.

Mehrere 1000 Sandsäcke sind im Anmarsch, um den Damm zu erhöhen.

Die Evakuierung erfolgt vorsorglich, falls diese Schutzmaßnahmen nicht ausreichen, so Landrat Stefan Metzdorf.

Er selbst ist mit BKI Thorsten Petry vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Mehrere Busse stehen am Sportplatz Schoden bereit, um die Evakuierten in eine Halle nach Beurig zu bringen, wo sie verpflegt und betreut werden.

An fast allen Orten entlang der Saar sind Strassen und Gebäude überspült, in vielen Gemeinden treten kleinere Gewässer über die Ufer.

Feuerwehren und weitere Einsatzkräfte sind in allen Verbandsgemeinden im Einsatz, um Keller leerzupumpen und die Bevölkerung zu unterstützen.

Die Einsatzleitung ist dabei, weitere Einsatzkräfte in den Bereich Schoden und Umgebung zu entsenden.

Insgesamt sind zur Zeit rund 1000 Kräfte im Einsatz.