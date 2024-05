Hochwasserlage: Stark steigende Pegelstände erwartet – Mosel in Trier steigt rasant

TRIER. Infolge des ab der Nacht zu Freitag gefallenen und des noch vorhergesagten ergiebigen Dauerregens (siehe Dauerregenwarnung des DWD) steigen die Wasserstände vor allem im südlichen Rheinland-Pfalz stark an.

Besonders betroffen ist nach aktuellen Vorhersagen die Süd- und Südwestpfalz mit den Einzugsgebieten des Schwarzbachs und der Wieslauter. Hier sind an einzelnen Pegeln weiterhin 100-jährliche Ereignisse möglich. An weiteren Gewässern der Südhälfte von Rheinland-Pfalz sind ebenfalls Wasserstandsanstiege im Bereich von 2-20-jährlichen Ereignissen möglich (siehe Vorwarnungen und Warnungen auf der Warnkarte).

Aufgrund der in der vergangenen Nacht, insbesondere im Saar-Einzugsgebiet, gefallenen Niederschläge, werden die Wasserstände in der Mosel am heutigen Freitag und morgigen Samstag stark ansteigen. Ein Überschreiten der Meldehöhe von 600 cm wird am Pegel Trier für Freitagabend erwartet. Ein weiterer Anstieg bis in den Bereich eines zweijährlichen Hochwassers (um 800 cm) im Verlauf des Samstags ist nach derzeitigen Vorhersageberechnungen möglich. Die genaue Höhe hängt vom tatsächlich fallenden Niederschlag im Laufe des heutigen Freitags ab.

Am Rhein werden Meldehöhen voraussichtlich nicht überschritten. Am Pegel Koblenz ist derzeit ein Anstieg in einen Bereich von 450 cm vorhergesagt.