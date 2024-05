++ Dauerregen: Warnung vor extremen Unwettern in RLP und Saarland ++

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile von Rheinland-Pfalz und für das Saarland vor extremen Unwettern gewarnt. Von Freitagfrüh bis in die Nacht zum Samstag sei vor allem in den Gebieten westlich des Rheins mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen, teilte der DWD am Freitag mit.

In 12 bis 24 Stunden werden hier verbreitet Mengen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter erwartet, gebietsweise können auch bis zu 70 Liter pro Quadratmeter fallen.

Im südlichen Rheinland-Pfalz und im Saarland sei ein «extrem ergiebiger Dauerregen» zu erwarten. In einigen Lagen können bis zu 100 Liter pro Quadratmeter in 12 bis 15 Stunden fallen. Am Freitagvormittag sei zudem vor allem im Süden mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen am Freitag laut DWD zwischen 13 und 17 Grad.

In der Nacht zum Freitag hatten die Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz und im Saarland so gut wie keine unwetterbedingten Einsätze verzeichnet. Im Einsatzbereich des Polizeipräsidiums Koblenz sind lediglich ein paar Bäume umgeknickt. Es wurde jedoch nichts beschädigt und niemand verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Samstag und Sonntag lässt der Regen etwas nach, wie der DWD weiter mitteilte. Am Samstag könne es bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad zeit- und gebietsweise noch zu Starkregen und Gewittern kommen. Sonntags dann nur noch zeitweise zu Schauern und vereinzelten Gewittern. Laut DWD erreichen die Temperaturen dann zwischen 20 und 24 Grad.