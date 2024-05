„Sport für alle“: Kostenloses Sportprogramm in Konz auch 2024

KONZ. Yoga, Laufen, Jumping oder Zumba – das sind nur einige der 25 kostenlosen Sportkurse, die Bürgerinnen und Bürger in den kommenden acht Wochen in Konz besuchen können. „Sport für alle“ heißt es diesmal für einen längeren Zeitraum als im vergangenen Jahr: vom 23. Mai bis zum 13. Juli 2024 findet das Programm an unterschiedlichen Orten im Freien statt, z.B. an den Saarterrassen, im Maierspark oder auf der Wiese beim Saar-Mosel-Bad.

Bei „Sport für alle“ gilt es vor allem, den „inneren Schweinehund“ zu überwinden, ansonsten sind die Hürden zum Mitmachen gering: Eine Voranmeldung ist außer fürs „Jumping“ nicht notwendig, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen keine Verpflichtung ein und es kommt auch nicht aufs Fitness-Level an. Einfach zum Termin kommen und mitmachen!

Alle Kurse werden durch geschulte und erfahrene Übungsleiterinnen und -leiter betreut. Sie leiten nicht nur an, sondern stehen auch helfend zur Seite und vermitteln den Spaß an ihrem Sport.

Die Kurse dauern in der Regel rund 60 Minuten und beginnen zu unterschiedlichen Zeiten, so dass über den Aktionszeitraum jeder die Möglichkeit bekommt, in unterschiedliche Sportarten reinzuschnuppern. Auch Kinder sind bei den Kursen herzlich willkommen und können mitmachen.

Matten für Yoga, Bodystyle, Pilates, Rückenfit, Qui Gong und weitere Fitnesskurse sollten selbst mitgebracht werden. Nur beim Laufen, Walken, Zumba und Jumping ist keine Matte erforderlich. Weitere Fragen zum Inhalt der Kurse beantwortet Ihnen die TG Konz gerne und auch die Anmeldungen fürs Jumping laufen über: [email protected]

Die Aktion „Sport für alle“ ist ein Projekt der TG und Stadt Konz und wird auch von der Kampagne „Vereint in Bewegung – draußen aktiv“ des Landes Rheinland-Pfalz und des Landessportbundes gefördert. Ziel der Kampagne ist es u.a., Bürgerinnen und Bürgern einen einfachen Zugang zu Bewegung und Sport zu geben.

Also – Sportsachen schnappen und dabei sein!

Hier eine Übersicht der verschiedenen Angebote:

Donnerstag, 23.05.2024, 10.00 Uhr: Bodystyling, Maierspark

Donnerstag, 23.05.2024 18.00 Uhr: Laufen für Einsteiger, Saarterrassen

Samstag, 25.05.2024, 10.00 Uhr: Jumping, Vorplatz TG Halle

Dienstag, 28.05.2024, 09.00 Uhr: Qigong, Maierspark

Freitag, 31.05.2024, 16.30 Uhr: Step für Anfänger, Vorplatz TG Halle

Freitag, 31.05.2024, 17.30 Uhr: Step für Fortgeschrittene, Vorplatz TG Halle

Sonntag, 02.06.2024, 10.00 Uhr: Zumba, Halle TG Konz

Dienstag, 04.06.2024, 09.30 Uhr: Rückenfit, Wiese Schwimmbad

Donnerstag, 06.06.2024, 18.00 Uhr: Laufen für Einsteiger, Saarterrassen

Samstag 08.06.2024 10:00 11:00 Jumping, Vorplatz TG Halle

Montag 10.06.2024, 09.00 Uhr: Walking, Tennisplätze

Montag, 10.06.2024, 18.00 Uhr: Laufen für Einsteiger, Saarterrassen

Donnerstag, 13.06.2024, 17.30 Uhr: Yoga, Wiese Schwimmbad

Dienstag, 18.06.2024, 09.30 Uhr: Rückenfit, Wiese Schwimmbad

Donnerstag, 20.06.2024, 17.00 Uhr: Fit für Fun, Maierspark

Samstag, 22.06.2024, 10.00 Uhr: Jumping, Vorplatz TG Halle

Montag, 24.06.2024, 18.00 Uhr: Laufen für Einsteiger, Saarterrassen

Donnerstag, 27.06.2024, 09.00 Uhr: Walking, Tennisplätze

Donnerstag, 27.06.2024, 18.30 Uhr: Pilates, Saarterrassen

Dienstag, 02.07.2024, 18.30 Uhr: Pilates, Saarterrassen

Donnerstag, 04.07.2024, 17.30 Uhr: Yoga, Wiese Schwimmbad

Sonntag, 07.07.2024, 10.00 Uhr: Zumba TG Halle

Dienstag, 09.07.2024, 09.30 Uhr: Qigong, Maierspark

Donnerstag, 11.07.2024, 17.00 Uhr: Fit für Fun, Maierspark

Samstag, 13.07.2024, 10.00 Uhr: Jumping, Vorplatz TG Halle (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)