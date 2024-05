Glasfaser im Wohnbereich:  Elektrofachbetriebe in der Westeifel fit für schnelle Netze 

SCHWIRZHEIM. Schnelles WLAN wollen alle Haushalte. Besonders in ländlichen Regionen ist dies aber immer noch nicht überall verfügbar. Aber auch wenn eine gute Leitung ortsmäßig besteht, fangen die Probleme manchmal im Haus an. Die Elektrofachbetriebe der Innung Westeifel hatten Anfang Mai eine spezielle Schulung, um ihre Kunden zukünftig noch besser versorgen zu können.

Das Innungsfördermitglied Homeway zeigte im Rahmen des Seminarprogramms der Innung den fast 30 Teilnehmern, wie WLAN-Lücken geschlossen werden können, sowohl in Neu- als auch in Bestandsbauten. Referent Fabian Weber verdeutlichte an praktischen Beispielen die Anwendungsmöglichkeiten der Glasfasertechnologie und informierte über Geschwindigkeiten, Standards, Problemvarianten und deren Lösungen.

„Diese Schulung war wieder ein echter Mehrwert für unsere Mitglieder“, freut sich Obermeister Rainer Schmitz, der durchweg positive Resonanzen von den Teilnehmern erhielt. „Wir als Innung machen unsere Mitglieder fit für die Chancen und Herausforderungen der sich ständig erweiternden Technologien. Davon profitieren die Endverbraucher, da sie professionell bedient werden können und zufrieden sind mit dem Ergebnis.“ (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)