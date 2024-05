BIRRESBORN. Am Vormittag des 11.5.2024 befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern die Serpentinenstrecke der K33 zwischen Birresborn und Salm.

In einer Rechtskurve verlor einer der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Krad und stürzte hierbei über die Leitplanke zu Boden. Der Fahrer wurde mit einer Fußverletzung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)