Eifelkreis: Einbrecher klauen Bargeld und „tauschen“ Pkw aus

DALEIDEN. Am gestrigen Donnerstag, 09.05.2024, stellten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Daleiden (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gegen 06.40 Uhr einen Einbruch in ihr Wohnhaus fest.

Bislang unbekannte Täter hatten sich in der Nacht über eine im rückwärtigen Bereich des Hauses gelegene Tür Zutritt in ihr Haus verschafft.

Neben Bargeld entwendeten die Täter einen Pkw der Marke BMW, welcher vor dem Haus abgestellt war. Auf dem Grundstück der Geschädigten wurde wiederum ein Pkw Skoda zurückgelassen, der zuvor von einem landwirtschaftlichem Anwesen in der Bleialfer Straße in Gondenbrett-Niedermehlen gestohlen worden war.

Der in Daleiden entwendete Pkw BMW konnte am Vormittag im luxemburgischen Hosingen, OT Hoscheid-Dickt aufgefunden werden.

Personen, die Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden, Tel.: 06551-9420 oder per Mail an [email protected].