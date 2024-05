Tödlicher Unfall im Kreis Cochem-Zell: Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

MORITZHEIM/GRENDERICH. Wie die Polizeiinspektion in Zell an der Mosel mitteilt, ergeignete sich am heutigen Donnerstag, 09.05.24, auf der L 98 zwischen Moritzheim und Grenderich gegen 15.20 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Das Motorrad geriet in einer Rechtskurve auf der Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Es wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.