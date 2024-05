Dreister Diebstahl im Eifelkreis: Kreiselegge von Traktor abmontiert und geklaut

WEIDINGEN. In der Zeit von 6.5.2024, 12.00 Uhr, bis 7.5.2024, 8.00 Uhr, führte eine Garten- und Landschaftsbaufirma Arbeiten am Solarpark Weidingen durch. Hierfür hatte die Firma eine Kreiselegge an einem Traktor angebracht.

Im oben genannten Zeitraum wurde durch unbekannte Täter die Arbeitsmaschine vom Traktor abmontiert und entwendet. Auf Grund der Größe und Gewicht der Kreiselegge ist davon auszugehen, dass bei dem Diebstahl mehrere Täter agierten und zum Abtransport ein Anhänger oder größeres Fahrzeug benutzt wurde.

Der entstandene Schaden dürfte sich auf ca. 15.000,- Euro belaufen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden (Telefon: 06561/9685-0, [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)