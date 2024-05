Wahl am 9. Juni: So viele Kandidaten wie noch nie – über 1.000 Menschen gehen in Trier ins Rennen

TRIER. 83 mal 45 Zentimeter. So groß ist der Stimmzettel für die Wahl des Stadtrats am Sonntag, 9. Juni. Grund für die Größe: Es kandidieren so viele Listen für den Stadtrat wie noch nie in den vergangenen Jahrzehnten: Insgesamt zwölf von Parteien und Wählervereinigungen stehen zur Wahl.

Die Wahl des Stadtrats ist aber nicht die einzige: Daneben stehen auch die 19 Ortsbeiräte (77 Listen) sowie die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher (37 Kandidatinnen und Kandidaten) zur Wahl. Insgesamt gehen über 1.000 Menschen in Trier ins Rennen. Zusätzlich wird auch noch das EU-Parlament gewählt. Eine ganze Menge Kreuzchen, die also zu machen sind. So viele, dass OB Wolfram Leibe bei einem Pressetermin vergangene Woche allen Wahlberechtigten empfahl: „Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl. Dann haben Sie deutlich mehr Ruhe und können sich alle Zeit nehmen.“

Thomas Oberkirch und Antonia Willger vom Wahl-Team des Rathauses rechnen mit einer großen Menge an Briefwahlanträgen: „Wir gehen von 35.000 bis 40.000 aus“, so Oberkirch. Die Benachrichtigungen wurden vergangene Woche per Post verschickt. Das Wahlbüro, das sich im früheren Bürgeramt im Rathaus am Augustinerhof befindet, ist seit Anfang dieser Woche mit 19 Verwaltungsmitarbeitenden geöffnet. Bürgerinnen und Bürger können dort ihre Briefwahlunterlagen abholen oder direkt ihre Stimmen abgeben. Geöffnet ist es montags und mittwochs von 8 bis 16, dienstags von 7 bis 16, donnerstags von 8 bis 18 und freitags von 8 bis 13 Uhr. Für eine Wahl unverzichtbar sind auch die Helferinnen und Helfer: Knapp 1100 sind dafür nötig, fast 900 Freiwillige haben sich bereits gemeldet. Gesucht werden noch Personen für die Briefwahlauszählung am Wahlabend in der Arena.

Selbstverständlich können die knapp 83.500 Wahlberechtigen in Trier aber auch direkt am 9. Juni in einem der 59 barrierefreien Wahllokale im Stadtgebiet ihre Stimmen abgeben. Möglich ist dies in neuen Wahlkabinen – in schlichtem Schwarz mit weißem Trier-Logo.