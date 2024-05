Zwei Gründe zum Feiern bei der Feuerwehr Dreis – Neue Feuerwache und Bambini-Feuerwehr

DREIS. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich vergangene Woche zahlreiche Gäste in Dreis, um zwei bedeutsame Ereignisse bei der örtlichen Feuerwehr zu feiern.

Wehrführer Andreas Marx hieß die Anwesenden herzlich willkommen, darunter der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Norbert Kraff, sowie eine Vielzahl von Mandats- und Funktionsträgern und Mitgliedern der Feuerwehr Dreis.

Ein Höhepunkt des Tages war die offizielle Einweihung des neuen Anbaus der Feuerwache, der nach mehrmonatiger Bauzeit und mit großem Einsatz der Feuerwehrangehörigen entstanden ist. Mit einem Investitionsvolumen von rund 230.000 Euro, einschließlich einer in Aussicht gestellten Förderung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 51.900 Euro, bietet der Anbau nicht nur einen größeren Stellplatz, sondern auch modernisierte Räumlichkeiten. Pfarrer Johannes Jaax segnete das Gebäude und alle Anwesenden, um den feierlichen Moment zu würdigen.

Ein weiterer Meilenstein war die offizielle Gründung der Bambini-Feuerwehr Dreis durch den Beigeordneten Norbert Kraff. Unter der Betreuung von vier Helferinnen und zwei Helfern werden 23 Kinder aus Dreis spielerisch an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt. Die Gründungsurkunde des Landes und des Kreises wurde durch den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes und Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes, Peter Gerhards, überreicht. Den Glückwünschen schlossen sich der Brand- und Katastrophenschutzinspektor Jörg Teusch, sein Stellvertreter Stephan Christ, die Fachbereichsleiterin für Bambini-Feuerwehren des Kreisfeuerwehrverbandes Sabine Christ, Kreisjugendfeuerwehrwart Sascha Erz und Wehrleiter David Backendorf an.

Während die neu gegründete Bambini-Feuerwehr großzügige Geschenke der Firma Becker-Marx Bau und der Firma Reh entgegennahm, würdigte auch Ortsbürgermeister Christoph Thieltges die Bedeutung dieser Initiative und überreichte den Bambinis eine Experimentenkiste zur Förderung des feuerwehrtechnischen Verständnisses.

Zu guter Letzt wurden die Kameraden Mathis Richter und Philip Pelm aus Dreis zum Dienst in der Feuerwehr verpflichtet und zu Feuerwehrmannanwärtern ernannt. Oberfeuerwehrmann der Feuerwehr Dreis sind ab sofort die Kameraden Jonas Braband, Tom Friedrich, Alexander Hansen, Paul Hönisch, Marlon Maas, Lukas Marx und Matthias Thieltges (alle aus Dreis).

Zum Hauptfeuerwehrmann wurden weitere Kameraden der Dreiser Wehr befördert: Peter Erfort, Nicolas Friedrich, Benedikt Gangolf, Johannes Hönisch, Nico Kranz und Philip Steffgen. Rüdiger Thieltges, auch Mitglied der Feuerwehr Dreis, wurde zum Löschmeister befördert.

Von der Feuerwehr Salmtal wurde nach erfolgreich abgeschlossener Gruppenführer- Ausbildung an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzakademie in Koblenz Jacob Boesen zum Brandmeister befördert. Norbert Kraff und Wehrleiter David Backendorf gratulierten allen Beförderten und wünschten Ihnen in ihrer Funktion stets ein glückliches Händchen.