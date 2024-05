Glückssträhne im Saarland: Nächster Lotto-Glückspilz mit Mega-Gewinn

SAARBRÜCKEN. Die Glückssträhne im Saarland setzt sich fort. Am Samstag konnte ein Tipper aus dem Landkreis Neunkirchen im Lotto 6 aus 49 insgesamt 84 Lottogewinne im Wert von über einer halben Million Euro erzielen, wie Lotto in Saarbrücken am Montag mitteilte.

Der Mann hatte demnach mit einem Systemschein, bei dem gleich mehrere Zahlen angekreuzt werden können, einen Sechser, 18 Fünfer, 45 Vierer und 20 Dreier. Im April konnten sich bereits drei Saarländer einen Gewinn von über einer halben Million Euro sichern. Der vierte Glückspilz des Monats konnte sich sogar über rund 6,3 Millionen Euro freuen. (Quelle: dpa)