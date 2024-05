Eifelkreis: Massiv beschädigter PKW festgestellt – Unfallort unklar

KRAUTSCHEID/NEUERBURG/SINSPELT. Am Abend des 5.5.2024 wurde auf der L9 bei Krautscheid gegen 21.50 Uhr ein silberner PKW Ford Mondeo mit einem erheblichen Schaden an der Fahrzeugfront festgestellt. Der Sachverhalt wurde durch die Polizeiinspektion Prüm aufgenommen.

Der eigentliche Unfallort ist bisher unbekannt. Dieser war nicht am Feststellungsort in Krautscheid. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug kann davon ausgegangen werden, dass ein nicht unerheblicher Fremdschaden verursacht wurde. Es kann vermutet werden, dass der Unfall sich im Umkreis der Ortslagen Krautscheid, Neuerburg und/oder Sinspelt ereignet hat.

Zeugen, insbesondere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)