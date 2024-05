Erstes Playoff-Auswärtsspiel in Münster: Trierer Gladiators gastieren bei den Uni Baskets

TRIER. Am Sonntag sind die Gladiators Trier zum zweiten Viertelfinalspiel der ProA-Playoffs bei den Uni Baskets Münster gefordert.

Im ersten Auswärtsspiel der Playoffrunde wollen die Moselstädter auf den überzeugenden Heimsieg am vergangenen Dienstag aufbauen und sich den ersten Matchball in der Best-of-Five-Serie sichern.

Ob Point Guard Marcus Graves, der aufgrund von Rückenproblemen im ersten Spiel nicht mitwirken konnte, wieder eingreifen kann, steht aktuell noch nicht fest. Bei einem Trierer Sieg, haben die Gladiatoren dann am Dienstag die Chance mit einem weiteren Erfolg in die Halbfinalserie einzuziehen. Sollten die Gastgeber die Partie in Münster für sich entscheiden steht fest, dass es ein viertes und damit zweites Auswärtsspiel für die Moselstädter geben wird. Wie gewohnt kann das Auswärtsspiel im Livestream bei sportdeutschland.tv live und kostenlos verfolgt werden. Tickets für das Heimspiel am kommenden Dienstag (19:30 Uhr) sind über den Online-Ticketshop der RÖMERSTROM Gladiators erhältlich.

„Wir erwarten Münster am Sonntag hochmotiviert in ihrer eigenen Halle. Sie haben bereits im ersten Spiel gezeigt, dass sie vor allem in der Transition sehr gefährlich sein können und ich vermute, dass sie am Sonntag auf das Feld kommen und den Ball gut werfen werden. Sie haben nichts zu verlieren und spielen ihr erstes Playoffspiel zuhause, das wird für uns eine sehr kompetitive Situation. Sicherlich ist Münster nicht zufrieden mit dem Verlauf des ersten Spiels und wird alles geben, um uns am Sonntag vor Probleme zu stellen“, sagt Don Beck, Headcoach der Gladiators Trier.