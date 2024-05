Startup Camp Trier: Drei innovative Geschäftsideen ausgezeichnet

TRIER. Beim Startup Camp Trier wurden drei Ideen mit einem Preisgeld von jeweils 1.500 Euro ausgezeichnet. Nach zwei intensiven Workshop-Tagen, in denen Geschäftskonzepte bis in die Nachtstunden ausgearbeitet, besprochen und verfeinert wurden, konnten sich drei innovative Ideen beim Startup Camp Trier durchsetzen und erhielten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro.

Zuvor hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem dreiminütigen „Pitch“ einer Jury ihre Geschäftsideen präsentiert. Die Pitches markierten den Höhepunkt des Startup Camps, das nun schon zum fünften Mal gemeinsam von der Universität Trier, der Hochschule Trier und der lokalen Wirtschaftsförderung durchgeführt wurde.

Die Jury überzeugen konnten unter anderem Özge Algül und Zeynep Yokmaç mit ihrem zukunftsorientierten Lösungsansatz für den Fachkräftemangel in Rheinland-Pfalz. Die Ambition der Exist Women Stipendiatinnen der Universität Trier zeigt, wie akademisches Wissen auf aktuelle Herausforderungen der Wirtschaft angewendet werden kann.

Eine weitere Auszeichnung ging an Jenni Schitz für „enjoy the world… together“, ein Konzept, das die Erfahrungen von Alleinreisenden durch eine innovative App verbessern will. Die Kombination aus Technologie und Tourismus, entstanden im Studiengang Entrepreneurship der Hochschule Trier, spiegelt das moderne Verständnis von globalem Zusammenhalt wider.

„Onefactor.io“ von Jonathan Bouillon, ein Ansatz zur Verbesserung der IT-Sicherheit in Unternehmen, rundete die Liste der Preisträger ab. Der Entrepreneurship-Student der Hochschule Trier demonstrierte eindrucksvoll, wie essenziell unternehmensfreundliche Lösungen für neue Sicherheitstechnologien sind.

Die Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von Industrie- und Handelskammer, Wirtschaftsförderung und einem lokalen Unternehmen, bewertete die präsentierten Ideen nach Tragfähigkeit und Innovationskraft des Geschäftsmodells. Jurymitglied Gregor Demmer war begeistert von der Vielfalt und den Reifegraden der präsentierten Ideen. Die Auswahl der Siegerinnen und Sieger sei nicht leichtgefallen, so Demmer.

Beim Startup Camp hatten sich 30 Nachwuchsgründerinnen und -gründer zwei Tage lang in den Räumlichkeiten der PRO Musik GmbH intensiv ausgetauscht und unter Anleitung vielversprechende Geschäftskonzepte entwickelt. Gründungsinteressierte mit einer eigenen Idee hatten die Möglichkeit sich zu der Veranstaltung anzumelden. Der Erfolg des ausgebuchten Startup Camps geht auf das Zusammenspiel von Expertenwissen aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie der zahlreichen Tools und Methoden zurück, auf das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugreifen konnten.

Appetit auf das Gründungsleben hatten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu Beginn der Veranstaltung Raphael Leukel und Paul Wolf gemacht. Die beiden Gründer der Lewo Media GmbH berichteten in ihrer motivierenden Keynote über ihren Weg in die Selbstständigkeit, wichtige Meilensteine und Erfahrungen mit ihrer eigenen Mediaagentur.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Startup Camps war auch das Schülerunternehmen „Youbel“ der Berufsbildenden Schule für Wirtschaft (BBSW) Trier. Dieses hat vergangene Woche den Landeswettbewerb des JUNIOR-Projekts für Schülerunternehmen gewonnen. Im Startup Camp konnte das Team sein Geschäftsmodell weiterentwickeln und Tipps zum erfolgreichen Pitch erhalten. Denn insbesondere der Austausch mit den Mentorinnen und Mentoren, zu denen auch erfolgreiche Unternehmensgründerinnen und -gründer aus der Region gehörten, zählen zu den Stärken der Veranstaltung. Aber auch das Netzwerken der Gründungsinteressierten untereinander spielte eine wichtige Rolle beim Startup Camp.

Die drei Geldpreise wurden von Sparkasse Trier, Volksbank Trier eG und den Stadtwerken Trier (SWT) gestiftet. Durch das gemeinsame Engagement der regionalen Gründungsunterstützer konnte auch im Jahr 2024 eine erfolgreiche Veranstaltung durchgeführt werden. Auch nach dem Startup Camp werden die Nachwuchsgründerinnen und -gründer vom gemeinsamen Gründungsbüro der Hochschule und Universität Trier, der Wirtschaftsförderung oder den Kammern jederzeit weiterhin unterstützt. Die Planungen für Startup Camp 2025 laufen bereits. (Quelle: Universität Trier)